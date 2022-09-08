Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,2%

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне упавшей накануне вечером нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,2%, причем первый протестировал рубеж 2400 пунктов.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2399,49 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1241,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 61,07 рубля (+0,28 рубля).

Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,4% "префы"), расписки OZON (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "НЛМК" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Во втором эшелоне упали после отсечки на бирже дивидендов акции "Трубной металлургической компании" (-12,1%, до 75,78 рубля; дивиденды за I полугодие - 9,68 рубля на акцию).

Подорожали расписки TCS Group (+1,3%), акции "Татнефти" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), ВТБ (+0,4%), "Норникеля" (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), UC Rusal (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в четверг можно назвать позитивным. Азиатские индексы преимущественно растут, радуясь дешевой нефти и остановке роста доходностей американских облигаций. Индекс доллара продолжает корректироваться от недавних максимумов. Однако российский рынок акций может просесть в начале торгов, так как падение нефти ниже $89 за баррель Brent еще не было отыграно.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов полагает, что индекс МосБиржи сможет удержаться выше 2400 пунктов.

Представители ФРС продолжают готовить инвесторов к дальнейшему заметному повышению ключевой ставки и удерживанию ее на сдерживающем экономическую активность уровне до устойчивого снижения инфляции. С другой стороны, замглавы ФРС Брейнард отметила риски, связанные с "чрезмерным" повышением ставки, а глава ФРБ Кливленда, хотя и признала усиление риска рецессии, заявила, что придерживается сценария возобновления роста экономики в конце года, с сохранением низких темпов роста ВВП в этом и следующем году.

В целом представители ФРС подтвердили, что регулятор видит риски при реализации ужесточения своей политики и верит в крепость экономики, ослабив макроэкономические опасения. Опубликованная чуть позже "Бежевая книга", региональный обзор ФРС, тоже подтвердила, что в целом в ряде регионов темпы роста экономики варьируются от слабых до сдержанных, да и бизнес настроен на ожидания сохранения слабых темпов роста.

Индекс МосБиржи утром может инерционно вновь протестировать на прочность зону 2380-2400 пунктов, выступающую ближайшей поддержкой, но по итогам торгов постарается удержаться выше. Улучшение внешнего фона способно ослабить давление продавцов, полагает Локтюхов.

По мнению заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, в четверг может продолжиться рост акций "НОВАТЭКа" на фоне проявления интереса компании к "Сахалину-2". Доли отказавшихся от участия в проекте иностранных партнеров могут быть переданы российской корпорации, поскольку "НОВАТЭК" имеет колоссальный опыт в СПГ-проектах и занимает значительную долю соответствующего рынка. Рентабельность проекта может оказаться на уровне основного бизнеса "НОВАТЭКа" (маржа EBITDA в прошлые годы составляла около 30%). Другой новостью стало объявление сроков запуска очередей "Арктик СПГ-2": старт намечен на 2023, 2024 и 2026 годы соответственно. Компания снизит в этом году добычу углеводородов, но бумаги продолжат рост ввиду хорошего новостного фона вокруг эмитента.

Нефтяные котировки нащупывают "дно". Пока страны G7 планируют ввести "потолок" закупочных цен на углеводороды из России, нефтяные цены корректируются. Стоимость Brent опустилась ниже $90 за баррель впервые с начала февраля, что связывают в основном с опасениями ослабления спроса в Китае. В среднесрочном плане котировки будут расти ввиду сокращения предложения. Дефицит сырья в декабре может составить 1,5-2,0 млн б/с на фоне снижения поставок из России. Ближайшим драйвером роста цен могут стать данные запасов в США (будут опубликованы в четверг). Добыча в Мексиканском заливе осенью будет снижаться вследствие сезонного климатического фактора.

Ориентир для индекса МосБиржи - диапазон 2400-2450 пунктов, полагает Ващенко.

В США индексы акций накануне выросли на 1,4-2,1%, акции порядка 95% компаний из индекса S&P 500 (+1,8%) подорожали по итогам торгов, а в случае Nasdaq (+2,1%) подешевели бумаги лишь 4 из 100 компаний, входящих в расчет индекса.

Опубликованный в среду Федеральной резервной системой (ФРС) региональный обзор (Beige Book) показал, что американский бизнес ожидает сохранения слабых темпов экономического роста в стране на фоне высокой инфляции. Некоторые из округов США в августе сообщили о продолжающемся росте экономики темпами от слабых до сдержанных, другие отмечали некоторое ослабление экономической активности, говорится в обзоре.

Заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард заявила в ходе выступления в среду, что Федеральной резервной системе (ФРС) придется повысить базовую процентную ставку до уровней, при которых произойдет замедление экономической активности.

По словам Брейнард, Федрезерв будет поднимать базовую процентную ставку "столько, сколько потребуется, чтобы ослабить инфляцию". Она отметила, что ставка должна увеличиться еще больше в этом году, но не стала говорить о том, на какую величину ФРС может повысить ее на заседании 20-21 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Федрезерву понадобится удерживать ставку на уровне, сдерживающем экономическую активность, "некоторое время, чтобы быть уверенным, что инфляция движется в направлении к целевому показателю" ЦБ, составляющему 2%, сказала Брейнард.

На четверг запланированы выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла и члена совета управляющих американского ЦБ Кристофера Уоллера.

Ситуация на азиатских рынках

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,35%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

Индикаторы материкового Китая и Гонконга снизились на опасениях ухудшения экономической ситуации в стране, в том числе из-за новых локдаунов в ряде городов.

ВВП Японии во II квартале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные официальные данные. Ранее сообщалось о повышении на 0,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали пересмотра до 0,7%. Таким образом, в апреле-июне подъем ВВП был зафиксирован по итогам третьего квартала подряд.

Японский ВВП в апреле-июне вырос на 3,5% относительно аналогичного периода прошлого года против объявленных предварительно 2,2%. Консенсус-прогноз предусматривал подъем на 2,9%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в четверг цены корректируются вверх после падения в среду до минимумов с января на опасениях сокращения мирового спроса на топливо.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $88,56 за баррель (+0,6% и -5,2% в среду), октябрьская цена WTI - $82,57 за баррель (+0,8% и -5,7% накануне).

Резкое падение цена накануне было вызвано опасениями дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой и данными о сокращении импорта нефти в Китай.

Тем временем Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) повысило свой ежемесячный прогноз потребления нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2022 году на 100 тыс. баррелей в сутки. Теперь управление ожидает, что глобальный спрос составит 99,53 млн б/с, что на 2,1 млн б/с больше, чем в 2021 году.