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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Мишустин заявил, что проект бюджета на трехлетку будет непростым

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов верстается в непростых условиях, но правильные решения будут найдены, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.

Сейчас проект обсуждается на площадке правительства, до 1 октября он должен быть внесен в Госдуму.

"На сегодняшний день тот масштаб санкций, введенных против Российской Федерации, и попыток недружественных стран заблокировать нашу работу, наш экспорт, наш импорт, логистические коридоры, возможности финансового обеспечения своих направлений деятельности - все это ставит непростые задачи под формирование нашего бюджета", - сказал Мишустин в интервью "России 24".

"Он (проект бюджета - ИФ) будет непростым, но, поверьте, мы его обсудим профессионально и точно абсолютно найдем все необходимые решения, чтобы обеспечить выполнение всех главных задач государства", - заявил премьер.

Михаил Мишустин
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