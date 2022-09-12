Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом при составлении проекта бюджета

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Сохранение макроэкономической стабильности и реализация нацпроектов должны быть приоритетами при подготовке проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы, сказал на совещании с правительством президент Владимир Путин.

"Безусловными приоритетами здесь должны быть нацеленность на развитие, на реализацию национальных проектов в интересах наших граждан. При этом нам необходимо сформировать все условия для структурной перестройки экономики, ну, или так скажем, для дальнейшей структурной перестройки, в том числе реализации крупных технологичных проектов, роста экономической активности и развития инфраструктуры в российских регионах, создания новых рабочих мест. И, конечно же, наш приоритет - это сохранение макроэкономической стабильности и устойчивости", - заявил он.

Он отметил, что в правительстве идут споры, "чему больше уделить внимания, куда больше направить средств или больше сэкономить и создать "подушку безопасности", как ее создавать в новых условиях". "И что такое "подушка безопасности" в современных условиях, когда у нас идет известный и неизбежный процесс дедолларизации", - сказал президент.

По его словам, подошло время, когда нужно перейти к подготовке принятия окончательных решений, связанных с бюджетным процессом.