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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:17

Белый дом планирует ограничить американские инвестиции в IT-сектор Китая и других стран

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена планирует принять меры для отслеживания и возможного ограничения американских инвестиций в разработку передовых технологий в Китае и других потенциально враждебных странах, пишет газета The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, президент может издать соответствующий указ в ближайшие пару месяцев.

Предыдущая подобная инициатива этим летом была исключена из пакета мер, принятого с целью поддержки конкурентоспособности США. Многие представители американского технологического бизнеса и инвесторы высказывали опасения, что ограничение инвестиций может сократить американское влияние на мировую экономику.

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"Необходимо, чтобы подобная схема фокусировалась на самых ценных активах технологического сектора США, - считает старший вице-президент по международной политике Американской торговой палаты Джон Мёрфи. - Слишком широкий подход может ударить по ограниченным государственным ресурсам, а также накажет американские компании и их сотрудников."

По словам Мёрфи, вне зависимости от ограничений, которые введут США, страны, против которых будут приняты эти меры, смогут получать технологии из других стран.

Сама идея ограничения инвестиций в китайские технологии является следствием высказываемых американскими чиновниками опасений, что Штаты помогают Пекину в его движении к цели доминирования в стратегически важных секторах, особенно, в сфере производства полупроводниковых компонентов, а также в сегменте искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

"Странно видеть, что американские финансовые компании финансируют китайских чип-мейкеров, и хорошо было бы это остановить", - говорит эксперт Center for Strategic and International Studies Джеймс Льюис.

Штаты в последние несколько десятилетий регулируют иностранные инвестиции в американские компании, а также ограничивают экспорт из США важных технологий по соображениям национальной безопасности.

Готовящийся Байденом указ предполагает расширение роли федеральных регуляторов в контроле зарубежных инвестиций американских компаний, отмечает WSJ. В администрации президента продолжается обсуждение вопроса о том, какое ведомство займется отслеживанием инвестиций и насколько масштабными должны быть его полномочия.

США Китай
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