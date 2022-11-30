Фонд развития промышленности планируют докапитализировать в декабре на 30-35 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ, как ожидается, до конца года примет решение о дополнительной докапитализации на 30-35 млрд рублей Фонда развития промышленности (ФРП), реализующего льготные программы поддержки в различных отраслях, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Сейчас у нас в работе докапитализация на миллиардов 30-35", - сказал он "Интерфаксу".

Всего в 2022 году ФРП с учетом ранее выделенных государством средств будет докапитализирован на 100 млрд рублей, сообщил он ранее в среду во время выступления в форуме.

"По многим программам нам удалось проавансировать и заложить ресурсы в этом году. В частности, Фонд развития промышленности по итогам этого года будет докапитализирован более чем на 100 млрд рублей. То есть докапитализаций семь, наверное, будет в сумме, или восемь", - сказал Осьмаков.

Он отметил, что средства выделяются по программам развития в различных отраслях, от микроэлектроники до программы производства универсальных автокомпонентов.

"Фактически для нас ФРП становится ключевым офисом реализации промышленной политики на ближайшие годы, где, с одной стороны, есть собственный инструментарий в виде программ, связанных с займами, а с другой стороны, ФРП будет "сшивать" наши субсидиарные меры поддержки, кластерные инициативы по приоритетным направлениям", - заявил первый замминистра.