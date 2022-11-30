Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Фонд развития промышленности планируют докапитализировать в декабре на 30-35 млрд руб.

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ, как ожидается, до конца года примет решение о дополнительной докапитализации на 30-35 млрд рублей Фонда развития промышленности (ФРП), реализующего льготные программы поддержки в различных отраслях, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах форума "Российский промышленник".

"Сейчас у нас в работе докапитализация на миллиардов 30-35", - сказал он "Интерфаксу".

Всего в 2022 году ФРП с учетом ранее выделенных государством средств будет докапитализирован на 100 млрд рублей, сообщил он ранее в среду во время выступления в форуме.

"По многим программам нам удалось проавансировать и заложить ресурсы в этом году. В частности, Фонд развития промышленности по итогам этого года будет докапитализирован более чем на 100 млрд рублей. То есть докапитализаций семь, наверное, будет в сумме, или восемь", - сказал Осьмаков.

Он отметил, что средства выделяются по программам развития в различных отраслях, от микроэлектроники до программы производства универсальных автокомпонентов.

"Фактически для нас ФРП становится ключевым офисом реализации промышленной политики на ближайшие годы, где, с одной стороны, есть собственный инструментарий в виде программ, связанных с займами, а с другой стороны, ФРП будет "сшивать" наши субсидиарные меры поддержки, кластерные инициативы по приоритетным направлениям", - заявил первый замминистра.

ФРП Минпромторг РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

ОПЕК+ отменила заседание техкомитета, назначенное на 2 декабря

Министр нефти Венесуэлы сообщил о скором подписании контрактов с Chevron

НРД получил отзыв Совета ЕС на заявление об оспаривании включения в санкционный список

Минфин уточнил исполнение бюджета за 9 месяцев с 55 млрд руб. до более 200 млрд руб.

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

Доходы российского бюджета за девять месяцев выросли на 10%

ФАС получила ходатайство о приобретении Lamoda от немецкой компании

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });