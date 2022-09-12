Brent подорожала до $93,54 за баррель

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки перешли к слабому росту в ходе малоактивных торгов днем в понедельник.

К 14:50 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на $0,7 (0,75%) к уровню закрытия сессии пятницы, до $93,54 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,48 (0,55%), до $87,27 за баррель.

Рынок оценивает риски как со стороны предложения, так и со стороны спроса.

Ужесточения карантинных ограничений в Китае усилили пессимизм трейдеров в отношении перспектив спроса на топливо. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

В то же время введение лимита цен на российскую нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Россия может отказаться продавать энергоресурс по заниженным ценам, отмечают аналитики TD Securities.

В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из России с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.