Индекс МосБиржи поднялся к 2450п в первый день торгов с нерезидентами

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в понедельник вырос вслед за подорожавшей нефтью (Brent поднялась в район $95 за баррель), не встретив массированных продаж со стороны допущенных к торгам на "Мосбирже" нерезидентов из дружественных стран; индекс МосБиржи поднялся к 2450 пунктам, сдерживающим фактором выступили просевшие акции "Газпрома" (-1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2449,65 пункта (+1%), индекс РТС - 1280,67 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 4,4%.

Доллар просел до 60,28 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+4,4%), акции "Яндекса" (+3%), "АЛРОСА" (+2,4%), "ММК" (+2,4%), "НОВАТЭКа" (+2,4%), Polymetal (+2%), расписки OZON (+2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Магнита" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Татнефти" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), ПАО "Полюс" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), UC Rusal (+0,6%), "Роснефти" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,9% "префы"), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (-1%), "Норникеля" (-0,6%), Сбербанка (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, в понедельник продолжился рост широким фронтом, как и в пятницу. Риски, связанные с появлением на фондовом рынке инвесторов-нерезидентов из дружественных стран, не оправдались. С одной стороны, их может быть незначительное количество, с другой - вряд ли все они появятся на рынке "единомоментно".

По словам ведущего аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, картина по индексу МосБиржи складывается в пользу консолидации в ближайшие дни в диапазоне 2400-2500 пунктов.

Индекс МосБиржи после утренней просадки устремился вверх, завершив основную торговую сессию вблизи отметки 2450 пунктов. Перечень бумаг, доступных для допущенных к торгам нерезидентов, оказался существенно сужен, благодаря чему рынок смог подрасти. Объемы торгов также выросли, прервав трехдневное снижение. Наибольший рост продемонстрировали девелоперы во главе с акциями "Группы ЛСР", которые смогли обновить максимумы с момента возобновления торгов без значимых новостей. Также ощутимо прибавил сектор IT-компаний благодаря подорожавшим бумагам "Яндекса" и VK на новостях о том, что компании закрыли сделку по передаче сервисов друг другу.

Выросли акции "ОГК-2" на фоне новостей, что компания намерена направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

В целом картина по индексу МосБиржи складывается в пользу консолидации в диапазоне 2400-2500 пунктов в ближайшие дни, преодоление этих уровней поддержки и сопротивления потребует наличия дополнительных факторов, считает Головинов.

По словам инвестиционного стратега компании "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, часть инвесторов с осторожностью ждали возвращения на рынок "дружественных" нерезидентов, однако участники торгов быстро поняли, что никакого ощутимого "навеса продаж" не сложилось, после чего продолжили покупки. Доля нерезидентов из дружественных стран на российском рынке ранее не превышала 2% ежедневного оборота на рынках "Мосбиржи". Укрепление рубля в то же время сдерживало рост акций экспортеров.

На внешнем рынке доллар просел, что вкупе с опасениями сокращения поставок нефти из России из-за санкционного давления помогло расти сырьевым котировкам - цена Brent нацелилась на $95 за баррель. Во вторник нефтяные котировки могут отреагировать колебаниями на данные ежемесячного отчета ОПЕК, а также на статистику по темпам роста потребительских цен в США в августе. Превышение прогнозных значений может заметно ухудшить общие настроения, поскольку послужит для Федрезерва поводом для более агрессивных темпов ужесточения ДКП.

Технически индекс МосБиржи может протестировать район 2500 пунктов, но нестабильный внешний фон может не дать закрепиться на этих уровнях. Скорее, индекс МосБиржи во вторник будет формироваться в пределах 2350-2500 пунктов, полагает Бахтин.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также отмечает, что допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам акциями не вызвал массовых распродаж, активность торгов осталась на прежнем уровне.

Давление на акции "Газпрома" оказали неясные перспективы восстановления работы "Северного потока", а также очередной иск украинского "Нафтогаза". Иск был подан в международный арбитраж 9 сентября, в нем утверждается, что "Газпром" не оплатил в полной мере услуги транзита. Поскольку прежние претензии подобного рода удовлетворялись в пользу "Нафтогаза", то перспективы нового иска для "Газпрома" рынок трактует негативно.

Оптимизм в бумагах VK Group и "Яндекса" связан с заявлениями компаний о завершении сделки по обмену активами: "Яндекс" получил Delivery Club, а VK Group получила News и Dzen.

Выросли акции "Русала" - в компании полагают, что мировая "зеленая" повестка будет способствовать росту спроса на алюминий. Директор по корпоративным финансам "Русала" Елена Иванова заявила, что "алюминий является востребованным металлом с точки зрения глобального зеленого энергоперехода. Он активно применяется в возобновляемой энергетике. Это солнечная, это ветровая энергетика. Включает источники хранения этой энергетики. Используется в массовом строительстве электросетей, производстве электромобилей и инфраструктуры". Общая дополнительная потребность именно в потреблении такой продукции на горизонте до 2030 года может увеличиться с 4,4 млн тонн до 14,5 млн тонн, подчеркнула Иванова.

Рубль заметно укрепился против доллара и немного против юаня. Вероятно, запрет на операции с 53 российскими акциями для нерезидентов из недружественных стран сыграл основную роль. В остальном допуск нерезидентов из дружественных стран видимых изменений на рынке не принес. Кроме того, у рубля появляются перспективы повышения международного статуса. В Tez Tour заявляют, ссылаясь на ЦБ Египта, что с конца сентября рубль будет включен в список валют, которые используются в Египте. Это позитивная новость как для туристов, так и для самого рубля в свете тенденции перехода на международные расчеты в национальных валютах.

Европейские инвесторы позитивно отреагировали на то, что главы стран ЕС не смогли согласовать общий подход по ограничениям цен на российский газ. Соответственно, риски ответных действий со стороны РФ существенно снизились. Тем временем, многие западные банки указывают на то, что дефицит предложения нефти будет нарастать ближе к концу года, когда страны G7 и Евросоюза начнут отказываться от российской нефти с 5 декабря. Для остальных предлагаются исключения, но по ограниченной цене. Впрочем, сам порядок цен пока является неясным. Отдельные заявления говорят о потолке на уровне $60 за баррель, хотя также появлялись сообщения и о $44 за баррель. В ответ Россия может отказаться от поставок в те страны, которые поддержат данное предложение, отмечает Кочетков.

В мире

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (ASX Australia вырос на 1%, японский Nikkei 225 - на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,7-2,4%) и США (индексы растут на 0,5-0,9% во главе с S&P 500).

Биржи Китая, Гонконга и Южной Кореи в понедельник были закрыты. В КНР отмечают день осеннего равноденствия, в Корее - праздник Чхусок.

На этой неделе участники рынка ждут данных Минтруда США о динамике потребительских цен в августе, которые будут опубликованы во вторник, а также данных о промпроизводстве, розничных продажах и капвложениях в Китае за август, которые выйдут в пятницу.

Тем временем поводом для опасений остаются вспышки коронавируса в Китае и вводимые в связи с ними ограничительные меры, пишет MarketWatch. В настоящее время локдаун действует в Чэнду, где проживает 21 млн человек, а также в некоторых районах города Гуйян и по крайней мере в одном университетском кампусе в Пекине.

Нефть

На нефтяном рынке цены вновь растут после коррекционного снижения из-за ужесточения карантинных ограничений в Китае.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $94,99 за баррель (+2,3% и +4,1% в пятницу), октябрьская цена WTI - $88,69 за баррель (+2,2% и +3,9% в пятницу).

Участники рынка оценивают потенциальные последствия введения лимита цен на российскую нефть. В пятницу стало известно, что страны G7 намерены установить потолок цен на нефть из РФ с 5 декабря, на нефтепродукты - с 5 февраля.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) в пятницу опубликовало рекомендации для страховых и финансовых компаний относительно внедрения инициативы ценового потолка для российской нефти. В частности, этим компаниям необходимо будет получить свидетельства того, что нефть была куплена по цене ниже определенного уровня, прежде чем страховать танкеры.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (+21,9%), акции ПАО "Электроцинк" (+21%), ПАО "Россети Юг" (+15,9%), расписки VK (+6,7%), бумаги "Росгосстраха" (+6,7%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+5,9%), "Группы ЛСР" (+5,6%), GDR X5 Retail (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго Кубань" (-5,4%), "Саратовэнерго" (-3,6%), ПАО "СПБ Биржа" (-2,4%), "Мечела" (-1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 35,74 млрд рублей (из них 7,28 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,73 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").