Цены на литий в Китае вернулись к мартовским рекордам

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Цены на карбонат лития в Китае подскочили до 495,5 тысячи юаней ($71,5 тысячи) за тонну, достигнув мартовского уровня, ставшего рекордным в истории, на фоне растущего спроса и дефицита предложения, пишет Trading Economics.

С начала года литий подорожал на 80%.

Аналитики ожидают значительного увеличения глобального спроса на металл, используемый в батареях для электромобилей, за счет мер господдержки спроса на машины с электроприводом в США.

Вместе с тем энергетический кризис в Китае, случившийся летом из-за жары и отсутствия осадков, привел к приостановке добычи сразу на нескольких предприятиях, добывающих литий в провинции Сычуань.

В результате ведущие мировые автопроизводители, включая Ford и Stellantis, активно конкурируют друг с другом за заключение долгосрочных контрактов с поставщиками металла, стимулируя рост цен, отмечает Trading Economics. Тем временем Tesla задумалась о строительстве собственного завода по выпуску лития в штате Техас.