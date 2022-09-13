Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

Российским угольным компаниям доступно только 30% мирового балкерного фрахта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские угольные компании сейчас имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта, заявил директор по логистике АО "СУЭК" Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь".

"Что такое фрахт сегодня? Сегодня фрахт - это всего 30% от возможного мирового балкерного фрахта. Еще в феврале нам было доступно 100%, сегодня доступно всего 30%, и мы, кроме этого, в августе столкнулись с беспрецедентным влиянием клубов, которые обеспечивают перестрахование судов. Сегодня угольные компании вместе с Центробанком и правительством РФ очень активно работают над тем, чтобы создать своего страховщика, либо присоединиться (наладить взаимодействие в сфере страхования - ИФ) к странам БРИКС", - отметил он.

По его словам, после того, как европейские страны-потребители угля отказались от поставок из России, серьезно увеличилась дальность экспортных перевозок.

"Мы переформатировали логистические цепочки, и страны, в которые мы сегодня везем (уголь - ИФ) через западные порты - это Марокко, Индия, Турция и другие страны, которые до этого рассматривались нами как не стратегически важные партнеры. Это привело к тому, что стоимость угля резко изменилась, удлинилась дальность перевозок. Если раньше (был маршрут - ИФ) Мурманск - Роттердам, это 3 тыс. км, то сегодня в Искендерун (Турция) - это больше 15 тыс. км. И стоимость фрахта на 1 тонну выросла в 9 раз", - уточнил Рахимжанов. Ранее СУЭК поставляла уголь в Нидерланды, Францию, Данию, Финляндию, Великобританию.

Экспортные поставки СУЭК в западном направлении за 8 месяцев 2022 года составили 7,2 млн тонн, в то время как за аналогичный период 2021 года в этом направлении было отгружено 10 млн тонн. Поставки на внутренний рынок за этот же период выросли на 10%, отметил Рахимжанов, не раскрыв абсолютных цифр.

По итогам 2022 года СУЭК ожидает увеличения экспортных поставок на 1%, поставок на внутренний рынок - на 12%.

"В целом увеличение будет на 7,2% к уровню прошлого года, - сообщил Рахимжанов, вновь не раскрывая абсолютных показателей. - То состояние, в котором мы находились в феврале-марте, оно прошло. (...) Компания уверенно смотрит вперед по объемам. Был диверсифицирован портфель продаж. (...) Начиная с мая мы вышли на наш стандартный уровень перевозок на экспорт в 2 млн тонн".

По его словам, "в денежном эквиваленте угольные компании очень серьезно проигрывают". Наряду с такими факторами, как доступность и стоимость фрахта, дальность перевозок, на это повлиял рост ж/д тарифов с 1 июня, а также ситуация, в которой находится российский рубль.

"Более 60% дохода в рублевом эквиваленте от уровня февраля российские угольные компании не получают. (...) Специально подчёркиваю, в каких условиях угольные компании сегодня работают, (стремясь - ИФ) найти способы оптимизации, диверсифицировать свои расходы и взаимодействовать со своими клиентами и партнерами, чтобы по крайней мере работать по себестоимости (реализуемой продукции - ИФ)", - отметил Рахимжанов.

По его словам, под влиянием всех перечисленных факторов, в частности, дочерняя "СУЭК-Кузбасс" недополучила 18,4 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".

СУЭК Денис Рахимжанов Банк России БРИК Европа Индия Турция Марокко Мурманк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

ЦБ и ведомствам поручили снять разногласия по майнингу криптовалют к 19 декабря

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

В Германии подтвердили ускорение инфляции в августе до рекордных 8,8%

Brent подешевела до $93,7 за баррель после подъема накануне

Рубль стабилен к бивалютной корзине на старте торгов во вторник

Рубль умеренно укрепился к доллару и евро в понедельник

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"

ФАС разрешила холдингу "Коломенский" купить компанию "Волжский пекарь"
Пандемия коронавируса

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Суд ввел в ООО "Гугл" процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве

Путин назвал макроэкономическую стабильность приоритетом при составлении проекта бюджета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });