Российским угольным компаниям доступно только 30% мирового балкерного фрахта

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские угольные компании сейчас имеют доступ только к 30% мирового балкерного фрахта, заявил директор по логистике АО "СУЭК" Денис Рахимжанов на транспортно-логистической конференции "PRO//Движение.Сибирь".

"Что такое фрахт сегодня? Сегодня фрахт - это всего 30% от возможного мирового балкерного фрахта. Еще в феврале нам было доступно 100%, сегодня доступно всего 30%, и мы, кроме этого, в августе столкнулись с беспрецедентным влиянием клубов, которые обеспечивают перестрахование судов. Сегодня угольные компании вместе с Центробанком и правительством РФ очень активно работают над тем, чтобы создать своего страховщика, либо присоединиться (наладить взаимодействие в сфере страхования - ИФ) к странам БРИКС", - отметил он.

По его словам, после того, как европейские страны-потребители угля отказались от поставок из России, серьезно увеличилась дальность экспортных перевозок.

"Мы переформатировали логистические цепочки, и страны, в которые мы сегодня везем (уголь - ИФ) через западные порты - это Марокко, Индия, Турция и другие страны, которые до этого рассматривались нами как не стратегически важные партнеры. Это привело к тому, что стоимость угля резко изменилась, удлинилась дальность перевозок. Если раньше (был маршрут - ИФ) Мурманск - Роттердам, это 3 тыс. км, то сегодня в Искендерун (Турция) - это больше 15 тыс. км. И стоимость фрахта на 1 тонну выросла в 9 раз", - уточнил Рахимжанов. Ранее СУЭК поставляла уголь в Нидерланды, Францию, Данию, Финляндию, Великобританию.

Экспортные поставки СУЭК в западном направлении за 8 месяцев 2022 года составили 7,2 млн тонн, в то время как за аналогичный период 2021 года в этом направлении было отгружено 10 млн тонн. Поставки на внутренний рынок за этот же период выросли на 10%, отметил Рахимжанов, не раскрыв абсолютных цифр.

По итогам 2022 года СУЭК ожидает увеличения экспортных поставок на 1%, поставок на внутренний рынок - на 12%.

"В целом увеличение будет на 7,2% к уровню прошлого года, - сообщил Рахимжанов, вновь не раскрывая абсолютных показателей. - То состояние, в котором мы находились в феврале-марте, оно прошло. (...) Компания уверенно смотрит вперед по объемам. Был диверсифицирован портфель продаж. (...) Начиная с мая мы вышли на наш стандартный уровень перевозок на экспорт в 2 млн тонн".

По его словам, "в денежном эквиваленте угольные компании очень серьезно проигрывают". Наряду с такими факторами, как доступность и стоимость фрахта, дальность перевозок, на это повлиял рост ж/д тарифов с 1 июня, а также ситуация, в которой находится российский рубль.

"Более 60% дохода в рублевом эквиваленте от уровня февраля российские угольные компании не получают. (...) Специально подчёркиваю, в каких условиях угольные компании сегодня работают, (стремясь - ИФ) найти способы оптимизации, диверсифицировать свои расходы и взаимодействовать со своими клиентами и партнерами, чтобы по крайней мере работать по себестоимости (реализуемой продукции - ИФ)", - отметил Рахимжанов.

По его словам, под влиянием всех перечисленных факторов, в частности, дочерняя "СУЭК-Кузбасс" недополучила 18,4 млрд рублей.

В "СУЭК" входят 25 шахт и разрезов, 10 обогатительных фабрик и установок, 27 ТЭС, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт".