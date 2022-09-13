Минфин вернется на рынок после семимесячной паузы с ОФЗ на 10 млрд руб.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минфин РФ в среду, 14 сентября, проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26239 в объеме 10 млрд рублей по номиналу, сообщило ведомство.

Дата погашения этого выпуска - 23 июля 2031 года.

Последний раз первичные аукционы по размещению ОФЗ состоялись 9 февраля. В ходе аукционов, состоявшихся в тот день, Минфин отклонил большую часть спроса, удовлетворив лишь заявки с премией по доходности к вторичному рынку в пределах 1-3 базисных пунктов. Минфин 9 февраля продал ОФЗ-ИН 52004 всего на 4,1 млрд руб. и 14-летние ОФЗ-ПД 26240 на 20,7 млрд руб. при спросе 8,7 млрд руб. и 76,2 млрд руб. соответственно.

В следующие две среды до начала военной операции на Украине Минфин не проводил аукционы по размещению ОФЗ "в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", которая уже в тот период была достаточно волатильной. После начала конфликта правительство вообще приняло решение приостановить проведение аукционов по размещению ОФЗ. При этом с 28 февраля были приостановлены и вторичные торги облигациями на "Московской бирже", которые с определенными ограничениями, в том числе на проведение операций для нерезидентов, возобновились после трехнедельного перерыва - 21 марта.

В дальнейшем правительство и ЦБ РФ постепенно снимали ограничения на торговлю рублевыми облигациями, но на данный момент некоторые из них, в частности ограничения на торговлю облигациями для "недружественных" нерезидентов, все еще остаются. Одним из последних действий по либерализации внутреннего долгового рынка стал допуск с 15 августа к торгам облигациями на "Московской бирже" нерезидентов из "дружественных" стран. Рынок ОФЗ практически никак не отреагировал на снятие данных ограничений на торговлю для части иностранных инвесторов, продемонстрировав устойчивую динамику.

Изначально Минфин заявлял, что вообще не планирует проводить аукционы в 2022 году, но со временем изменил позицию и стал готовить рынок к осторожному возвращению на рынок осенью. В понедельник, 12 сентября, Минфин сообщил, что планирует разместить до конца сентября ОФЗ объемом до 40 млрд рублей по номинальной стоимости в ходе трех аукционных дней (14, 21 и 28 сентября). При этом ведомство планирует предложить бумаги сроком от 5 до 10 лет на сумму 30 млрд рублей, от 10 лет - на 10 млрд рублей.

Ранее замминистра финансов РФ Тимур Максимов сообщал, что Минфин на первых после возвращения на первичный рынок ОФЗ аукционах, скорее всего, будет размещать бумаги из обращающихся выпусков с доступным остатком, небольшими объемами - порядка 10-20 млрд рублей. "Скорее всего, мы выберем какой-нибудь инструмент из тех, которые уже обращаются, но есть неразмещенный остаток. И, очевидно, мы будем целиться по длине в какую-то точку, которая нам не сильно перегружает график погашений", - говорил замминистра на прошлой неделе.

Максимов подчеркнул, что Минфин будет предлагать облигации с фиксированной ставкой. "Пока флоатеры мы, наверное, не готовы предлагать. Мы считаем, что их объем и так в портфеле уже достаточно высок", - сказал он.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, объем предложения гособлигаций, запланированный Минфином на сентябрь, не окажет давления на рынок, и размещения будут проходить "в пределах премии по доходности до 5 базисных пунктов".