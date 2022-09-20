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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Минфин 21 сентября проведет два аукциона по размещению ОФЗ-ПД на 30 млрд рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российский Минфин 21 сентября, проведет два аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26237 в объеме 20 млрд рублей по номиналу и ОФЗ-ПД выпуска 26240 в объеме 10 млрд рублей по номиналу, сообщило ведомство.

Дата погашения выпуска ОФЗ 26237 - 14 марта 2029 года, ОФЗ 26240 - 30 июля 2036 года.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период в 98 дней, дата выплаты 3-го купонного дохода - 21 сентября 2022 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию, 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 3-го купонного дохода - 15 февраля 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию, 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Минфин
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