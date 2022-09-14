Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:15

Brent подешевела до $92,58 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после падения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени в среду составляет $92,58 за баррель, что на $0,59 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (0,9%), до $93,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,75 за баррель, что на $0,56 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,47 (0,5%), до $87,31 за баррель.

Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении, показали данные министерства труда страны. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании.

"Есть множество других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, включая локдауны в Китае, продолжающийся конфликт на Украине, нарастающий кризис в Европе и очень дорогой доллар. Тем не менее, до следующей недели заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики, вероятнее всего, останутся доминантой на энергетических и других финансовых рынках", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Аналитики Morgan Stanley уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в четвертом квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.

Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Ъ" сообщил о предложении выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет ФНБ

Дефицит бюджета США в августе вырос на 29%

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

OneWeb подписала соглашение с Arianespace о запуске своих интернет-спутников

"Газпром" продолжает освоение шельфа Сахалина, несмотря на отказы западных подрядчиков

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Беглов предложил отложить до 2024 года реновацию жилья в Петербурге

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

Суд признал незаконным наложенный ФАС на "Т Плюс" штраф за манипулирование энергоценами

CFO Nordgold Смирнов возглавил компанию

Реальный эффективный курс рубля в январе-августе вырос на 36,7%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });