Brent подешевела до $92,58 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть в среду утром умеренно опускаются после падения накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:18 по московскому времени в среду составляет $92,58 за баррель, что на $0,59 (0,63%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (0,9%), до $93,17 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $86,75 за баррель, что на $0,56 (0,64%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,47 (0,5%), до $87,31 за баррель.

Нефтяной рынок находится под давлением после выхода данных по инфляции в США за август, которые привели к удорожанию доллара и сделали покупку нефти для многих трейдеров, пользующихся другими валютами, невыгодной.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% в годовом выражении, показали данные министерства труда страны. Инфляция хоть и замедлилась по сравнению 8,5% в июле, но оказалась выше 8,1%, ожидавшихся аналитиками, опрошенными агентством Bloomberg. Эти данные укрепили ожидания рынка относительно дальнейшего повышения ставки ФРС на сентябрьском заседании.

"Есть множество других факторов, оказывающих влияние на нефтяной рынок, включая локдауны в Китае, продолжающийся конфликт на Украине, нарастающий кризис в Европе и очень дорогой доллар. Тем не менее, до следующей недели заседание ФРС и ожидания ужесточения монетарной политики, вероятнее всего, останутся доминантой на энергетических и других финансовых рынках", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Аналитики Morgan Stanley уменьшили краткосрочный прогноз цен на нефть, сославшись на проблемы со стороны спроса. Теперь они ожидают, что средняя цена Brent в четвертом квартале составит $95 за баррель, а не $100 за баррель. Прогноз для WTI снижен до $91 за баррель с $97,50 за баррель. Несмотря на это, эксперты банка прогнозируют, что рынок нефти вновь укрепится со второго квартала 2023 года.