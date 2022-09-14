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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

В Кремле заверили, что найдутся новые покупатели российского газа в случае отказа Европы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия найдет новых потребителей своего газа в случае отказа от него европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова министра экономики Австрии Мартина Кохера о том, что длительная остановка поставок российского газа в Европу стала бы "непосильной ношей" для Владимира Путина, так как России в такой ситуации останется только сжигать свой газ.

"Европа - это не единственный потребитель газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "есть регионы, которые, кстати, развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития".

"В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - добавил Песков.

Дмитрий Песков
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