В Кремле заверили, что найдутся новые покупатели российского газа в случае отказа Европы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Россия найдет новых потребителей своего газа в случае отказа от него европейских стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова министра экономики Австрии Мартина Кохера о том, что длительная остановка поставок российского газа в Европу стала бы "непосильной ношей" для Владимира Путина, так как России в такой ситуации останется только сжигать свой газ.

"Европа - это не единственный потребитель газа и не единственный континент, который нуждается в природном газе для обеспечения высоких темпов развития", - отреагировал представитель Кремля.

По его словам, "есть регионы, которые, кстати, развиваются гораздо более высокими темпами и имеют гораздо более амбициозные программы развития".

"В этих регионах спрос на газ вполне сможет компенсировать отсутствие спроса на европейском направлении", - добавил Песков.