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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

ПФР разместит 15 сентября в депозиты на 87 дней до 7 млрд рублей

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пенсионный фонд России (ПФР) 15 сентября проведет на "Санкт-Петербургской валютной бирже" (СПВБ) отбор заявок кредитных организаций для размещения в депозиты на 87 дней до 7 млрд рублей средств резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию, сообщает фонд.

Минимальная процентная ставка для аукциона установлена в размере 7,75% годовых.

Минимальный размер одной заявки составляет 1 млрд рублей, одна кредитная организация может направить не более 5 заявок.

Пенсионный фонд России ПФР
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