Большинство аналитиков ждет снижения ставки Банка России на 50 б.п. - до 7,5%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики ожидают, что регулятор 16 сентября снизит ключевую ставку в диапазоне от 25 базисных пунктов (б.п.) до 100 б.п., но все же большинство экспертов прогнозирует снижение ставки на 50 б.п. - до 7,5%.

Прогнозы аналитиков были даны до публикации данных о динамике инфляционных ожиданий они. Они, согласно опубликованному на сайте Банка России опросу "инФОМ", в сентябре выросли до 12,5% с 12% в августе, вернувшись на апрельский уровень.

ЦБ в 2021 году решил публиковать данные о динамике инфляционных ожиданий (в виде краткого опроса "инФОМ") по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины". До сегодняшней публикации в этом году данные краткого опроса "инФОМ" были раскрыты до заседания совета директоров по ставке только в июле. Тогда инфляционные ожидания резко уменьшились - с 12,4% до 10,8%. Ставка была снижена сразу на 150 б.п., до 8,00% годовых, хотя рынок ожидал снижения всего на 50 б.п. (лишь некоторые эксперты тогда допускали шаги в 75-100 б.п.).

После публикации данных об инфляционных ожиданиях в сентябре SberCIB Investment Research изменил прогноз снижения ключевой ставки: теперь ждет шаг в 50 б.п. вместо 100 б.п. ранее.

"Хотя повышение ожиданий, как и в предыдущий месяц, возможно, было связано с ростом оценок в подгруппе населения без сбережений (которые в принципе более волатильны, чем в подгруппе со сбережениями), это может быть поводом для более осторожного изменения ставки ЦБ на заседании 16 сентября. В последние месяцы регулятор уделял данным по инфляционным ожиданиям большое внимание - во многом из-за их снижения регулятор смягчил политику сильнее, чем ожидал рынок, в конце мая - июне и в июле. Мы ожидали снижения ставки в пятницу на 100 б.п. до публикации, однако теперь склоняемся к понижению только на 50 б.п. При этом мы сохраняем наш прогноз о том, что ключевая ставка составит 6,5% на конец года", - говорится в обновленном комментарии старшего стратега по долговому рынку SberCIB Investment Research Игоря Рапохина.

Сохранение инфляционных ожиданий на повышенном уровне может замедлить темпы смягчения денежно-кредитной политики, считают экономисты Райффайзенбанка.

Дефляция в России, по данным Росстата, с 6 по 12 сентября 2022 года составила всего 0,03% после дефляции 0,13% с 30 августа по 5 сентября, 0,16% с 23 по 29 августа, 0,15% с 16 по 22 августа, 0,13% с 9 по 15 августа, 0,08% со 2 по 8 августа. Годовая инфляция на 12 сентября замедлилась примерно до 14,05% с 14,30 на конец августа и 15,10% на конец июля.

Аналитики ВТБ, Промсвязьбанка, Райффайзенбанка, Россельхозбанка, ИБ "Синара", банка "Открытие" и BCS Global Markets тоже прогнозируют снижение ставки ЦБ на 50 б.п.

"На наш взгляд, на заседании 16 сентября ЦБ снизит ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5%, но мы не исключаем и более сильного шага (75 б.п.) в случае выхода оптимистичных данных по инфляционным ожиданиям. Дальнейшее снижение ставки будет происходить меньшим шагом", - пишут экономисты Газпромбанка в обзоре.

Эксперты Промсвязьбанка обращают внимание на рост спреда между базовой инфляцией (без учета волатильных и регулируемых компонентов) и индексом потребительских цен. Базовый индекс цен уже в августе не зафиксировал дефляцию (за месяц без изменений), и, соответственно, снижение его годового уровня происходит медленнее. Из трех месяцев дефляции базовый индекс потребительских цен снижался только в июле.

"Этот факт, вероятно, ограничит решительность ЦБ по снижению ключевой ставки, так как косвенно подтверждает выводы регулятора о высоком уровне проинфляционных рисков, которые могут реализоваться после прохождения периода повышенной статистической базы. Другими словами, велика вероятность новой волны роста инфляции со второго квартала 2023 года. В этих условиях мы ждем осторожных действий ЦБ по снижению ключевой ставки в ближайшие месяцы. 16 сентября прогнозируем снижение на 50 б.п. - до 7,5%, а к концу года ждем ставку на уровне 7%. Сценарий отказа от снижения ставки пока маловероятен, с учетом роста рисков двухлетней рецессии", - пишут аналитики Промсвязьбанка в обзоре.

Экономисты "Ренессанс Капитала" прогнозируют снижение ставки ЦБ в пятницу всего на 25 б.п. - до 7,75%. "Мы полагаем, что совет директоров в пятницу будет обсуждать варианты от неизменности ставки до ее снижения на 50 б.п. и может остановиться на промежуточном осторожном шаге в 25 б.п. (снижение до 7,75%). До конца года сохраняется пространство для небольшого смягчения, на наш взгляд, с реализацией более значительной второй волны снижения ставки в 2023 году по мере приближения инфляции к цели", - отмечают эксперты в обзоре.

"Банк России на заседании 16 сентября будет выбирать между снижением ключевой ставки на 50 б.п. и 100 б.п. Мы полагаем, что ЦБ снизит ключевую ставку на 100 б.п. - до 7% годовых. В пользу дальнейшего смягчения монетарной политики выступают быстрое замедление инфляции и необходимость поддержать структурную трансформацию российской экономики в условиях санкций", - пишут аналитики Совкомбанка в обзоре.