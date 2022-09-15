Глава "Газпром нефти" счел оправданными ежемесячные решения ОПЕК+ по добыче

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ОПЕК+ стоит продолжить принимать решения по квотам на добычу нефти каждый месяц в условиях неопределенности на мировом рынке, считает глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Он высказал это мнение журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Помесячное принятие решений (по квотам на добычу в рамках ОПЕК+ - ИФ) - правильный подход. Ситуация меняется каждый месяц, и исходя из ситуации нужно принимать решения", - сказал он и отметил, что сейчас нефтяной рынок сбалансирован.

По его словам, на текущее ценообразование нефти влияет множество факторов. "Сложно сказать, какой она (цена на нефть - ИФ) будет в конце года. Геополитические факторы оказывают серьезное влияние", - отметил глава "Газпром нефти".

Как сообщалось, министры ОПЕК+ на встрече, прошедшей 5 сентября, приняли решение снизить квоту по добыче нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки по отношению к сентябрю. Следующая встреча министров назначена на 5 октября.

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания отмечал, что альянс продолжит следить за ситуацией на нефтяном рынке для обеспечения баланса в условиях неопределенностей, связанных, в том числе с добычей стран, не входящих в соглашение, а также намерений стран G7 по установлению предельных цен на российскую нефть.