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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Ставки по ипотеке в США превысили 6% впервые с 2008 года

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США на минувшей неделе превысили 6% впервые с финансового кризиса 2008 года, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке увеличилась до 6,02% на неделе, завершившейся 15 сентября, по сравнению с 5,89% годовых неделей ранее и 2,86% год назад.

Купив дом стоимостью $500 тыс. с первоначальным взносом в $100 тыс. и ипотекой на оставшуюся сумму под 6,02%, американец в среднем заплатит проценты по кредиту на сумму $465 тыс. за 30 лет, согласно данным Bankrate.com. Год назад переплата по ипотеке составила бы около $200 тыс.

"Стоимость ипотеки продолжила расти после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции на этой неделе", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Средняя ставка по кредитам сроком на 15 лет увеличилась на 5 базисных пунктов, до 5,21%, а пятилетние кредиты на этой неделе выдавались в среднем под 4,93% (плюс 29 б.п. за неделю).

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

США
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