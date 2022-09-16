Продажи автомобилей в ЕС в августе выросли впервые за 14 месяцев

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2022 года продажи автомобилей в Европейском союзе выросли на 4,4% относительно того же месяца 2021 года, прервав длившуюся 13 месяцев череду снижений показателя, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

По данным ACEA, число зарегистрированных в августе автомобилей в странах ЕС (без учета Мальты, статистика по которой отсутствует) составило 650 305 против 622 821 в августе 2021 года.

Рост продемонстрировали все ключевые рынки региона: в Италии число регистраций увеличилось на 9,9%, в Испании - на 9,1%, во Франции - на 3,8%, в Германии - на 3%.

Количество регистраций новых автомобилей в Европе (страны ЕС плюс Исландия, Норвегия, Швейцария и Великобритания, покинувшая Европейский союз в 2020 году) в августе повысилось на 3,4% - до 748 961.

Самый сильный рост был зафиксирован в Португалии (+42,4%), Греции (+39,7%) и Ирландии (+36,4%), максимальный спад - в Румынии (-22,3%) и Дании (-19,5%).

Продажи группы Volkswagen (включая Skoda, Audi, Seat, Porsche и другие бренды) в августе увеличились на 7,9%, Stellantis (объединенные Fiat Chrysler и PSA Group) - на 10,6%, BMW - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 21,8%.

Реализация автомобилей группы Renault уменьшилась на 7%.

Японская Toyota увеличила продажи на 7,4%. Южнокорейская Hyundai сократила реализацию на 0,6%, японские Nissan и Mazda - на 0,3% и 16,3% соответственно.

В январе-августе продажи автомобилей в Евросоюзе упали на 11,9% относительно аналогичного периода 2021 года, до 5,997 млн, в Европе в целом - на 11,8%, до 7,221 млн.