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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет

Курс фунта к доллару в ходе торгов в пятницу достигал минимума за 37 лет
Фото: NurPhoto/Contributor via Getty Images

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Британский фунт стерлингов в паре с долларом США дешевел до минимума с 1985 года в ходе торгов в пятницу на фоне продолжающегося укрепления американской валюты на ожиданиях повышения ставок Федрезерва.

К 12:45 по Москве фунт торговался на отметке $1,1381 против $1,1468 на закрытие торгов накануне, теряя около 0,76%. В ходе сессии фунт падал до $1,1351, чего не наблюдалось уже 37 лет.

Дополнительное давление на британскую валюту оказали статданные, указавшие на падение розничных продаж в Великобритании в августе на 1,6% в помесячном исчислении вместо ожидавшегося аналитиками сокращения всего на 0,5%.

Аналитики Citi рекомендовали клиентам придерживаться "коротких" позициях в паре фунт/доллар "с учетом нашего "медвежьего" прогноза ставок и того факта, что исторический анализ говорит, что интервенции с целью поддержать курс валюты редко приводят к успеху".

Ранее эксперты банка написали, что в условиях растущих ставок "единственное место, где можно спрятаться - это американская валюта".

Великобритания США Федрезерв Citi
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