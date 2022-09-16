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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Банк России оценивает краткосрочную нейтральную ставку выше долгосрочной в 5-6%

Ставка уже на нейтральном уровне, заявила Эльвира Набиуллина

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ, снизив ключевую ставку в пятницу до 7,5%, вошел в область нейтральной денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,50% годовых. С этим уровнем ключевой ставки мы оцениваем, что находимся в зоне нейтральной денежно-кредитной политики", - заявила Набиуллина.

"Учитывая, что прогноз инфляции на следующий год превышает целевой уровень, мы оцениваем диапазон краткосрочной нейтральной ставки выше диапазона долгосрочной, которая составит 5-6%", - добавила председатель ЦБ.

ЦБ РФ
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