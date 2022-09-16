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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:54

Цены на нефть растут, но завершают неделю в минусе

Brent подорожала до $92,06 за баррель

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе.

С начала текущей недели как Brent, так и WTI, подешевели более чем на 1%.

Трейдеры продолжают оценивать риски замедления глобального экономического роста для нефтяного рынка, а также следят за новостями из Китая и России.

Статданные по экономике КНР, опубликованные в пятницу, показали некоторое усиление экономической активности: темпы роста розничных продаж и промышленного производства в августе ускорились по сравнению с предыдущим месяцем и оказались лучше прогнозов аналитиков. Тем временем, китайские нефтеперерабатывающие компании сокращают объемы производства из-за падения спроса внутри страны, и трейдеры ждут от Пекина увеличения квот на экспорт нефтепродуктов, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 по Москве составила $92,06 за баррель, что на $1,22 (1,34%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени подорожали на $0,74 (0,87%), до $85,84 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией с поставками российского газа, ожидая, что их сокращение будет способствовать повышению спроса на нефть.

"Замещение газа нефтью должно поддержать ее потребление в северном полушарии в зимние месяцы, однако общий объем спроса будет в значительной мере зависеть от ситуации в Китае", - говорится в обзоре Fitch Solutions.

Brent WTI
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