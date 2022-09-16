НРД получил 7 млрд руб. для выплаты купонов по евробондам "Россия-2023" и "Россия-2043"

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 7 млрд рублей (эквивалент $117,2 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроками погашения в 2023 году и в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом по этим еврооблигациям, средства получил, говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, отмечает Минфин.

Новый порядок обслуживания внешнего долга РФ

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях. В конце июня Минфин перечислил НРД средства для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов в рамках этой схемы.

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства будут доводиться НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.

Иностранные инвесторы на фоне многочисленных санкционных ограничений не спешат обращаться за причитающимися им рублевыми выплатами по суверенным еврооблигациям РФ, Минфин надеется, что со временем эта ситуация изменится, сообщил на прошлой неделе замминистра финансов Тимур Максимов.

"Мы ждем, что рано или поздно они начнут обращаться, пока есть такой, очень осторожный интерес. Больше вопросы задают, спрашивают, как это все работает, но, я думаю, что рано или поздно они начнут обращаться за деньгами", - сказал он.