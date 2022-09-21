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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Минфин перечислил НРД 3,9 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2029"

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 22 июня перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 3,9 млрд рублей (эквивалент $65,6 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2029 году, сообщило министерство в среду.

НРД, выступающий платежным агентом по этим еврооблигациям, средства получил, говорится в сообщении.

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены в полном объеме, отмечает Минфин РФ.

Президентским указом от 22 июня был утвержден новый порядок обслуживания внешнего суверенного долга. По новой схеме все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ осуществляются в рублях.

Три группы владельцев евробондов

Владельцев евробондов Минфин разделил на три группы в зависимости от того, через какую инфраструктуру учитываются права владения.

Первая группа - инвесторы, которые хранят бумаги на счетах депо в НРД или его российских субдепозитариях, таким владельцам выплаты будут поступать в обычном режиме, дополнительных действий от них не потребуется.

Вторую группу формируют владельцы еврооблигаций, бумаги которых хранятся в российском депозитарии, который сам является депонентом вышестоящего иностранного депозитария. Им средства будут доводиться НРД через российские депозитарии, минуя иностранных посредников, после раскрытия информации о количестве учитываемых бумаг в отношении своих депонентов.

Третья группа - инвесторы, чьи бумаги хранятся непосредственно в иностранных депозитариях. Предназначенные им средства зачисляются в НРД на специальный рублевый счет (счет типа "И"). Средства на таком счете будут индексироваться по текущему рыночному курсу валюты номинала до момента фактических расчетов с владельцами. Инвесторам из этой группы придется самостоятельно обратиться в НРД или организацию-посредник и представить документарное подтверждение прав собственности на еврооблигации.

Минфин РФ НРД
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