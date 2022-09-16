Evraz не сможет в срок выплатить купоны по двум выпускам евробондов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Evraz не сможет в срок выплатить купоны по двум выпускам долларовых еврооблигаций, сообщила компания.

Компания должна 20 сентября осуществить купонный платеж в размере $18,9 млн по выпуску с погашением в 2023 году, 2 октября – платеж в размере $18,4 млн по выпуску с погашением в 2024 году. С конца апреля Evraz находится под санкциями Великобритании.

Evraz отмечает, что на текущий момент не может проводить платежи без лицензии британского регулятора, OFSI, и напоминает, что запрос на получение такой лицензии был направлен еще в июле, но она так и не была получена. При этом компания подчеркивает, что даже если бы соответствующее разрешение было выдано, существует большое количество препятствий для выплаты процентов по евробондам, в том числе технических и регуляторных.

Компания изучает различные варианты, которые бы позволили ей выполнить обязательства перед всеми владельцами еврооблигаций, говорится в сообщении.

В конце марта, ещё до попадания компании в британский санкционный список, Evraz сталкивался с техническими трудностями в переводе купонного платежа по евробондам-2023, он был заблокирован банком-корреспондентом Societe Generale New York по соображениям комплаенса. Компания исходила из того, что эта ситуация была связана с включением ее крупного акционера Романа Абрамовича в санкционный список Великобритании, и напоминала в связи с этим, что бизнесмен не имеет эффективного контроля в Evraz. После небольшой задержки платежный агент уведомил компанию о перечислении купонного платежа. По выпуску с погашением в 2024 году компания в начале апреля осуществила платеж в срок.