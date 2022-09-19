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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Siemens открыл один из крупнейших в ФРГ заводов по выпуску "зеленого" водорода

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Германский концерн Siemens AG сдал в эксплуатацию один из крупнейших в стране заводов по производству "зеленого" водорода, говорится в сообщении компании.

Завод, способный производить до 1350 тонн водорода в год, открыт в баварском городе Вунзидель. Siemens передал завод оператору WUN H2, в котором подразделению концерна Siemens Financial Services принадлежит 45%-ная доля. Производитель промышленных газов Riessner Gase также владеет 45% оператора, а коммунальному предприятию Stadtwerke Wunsiedel принадлежат оставшиеся 10%.

Водород на заводе будет выпускаться на электролитической установке мощностью 8,75 мегаватт. В сообщении Siemens отмечается, что уже ведутся переговоры о возможном увеличении мощности установки в два раза, до 17,5 мегаватт.

Установка будет работать на электричестве, получаемом из возобновляемых источников в энергокомплексе Wunsiedel Energy Park.

С начала 2022 года капитализация Siemens упала более чем на треть, до 80,35 млрд евро.

Siemens Германия Вунзидель WUN H2 Riessner Gase Stadtwerke
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