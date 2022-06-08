Американская Plug Power построит завод по выпуску водорода в Бельгии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Американская энергетическая компания Plug Power Inc планирует построить завод по производству "зеленого" водорода в бельгийском порту Антверпен-Брюгге, втором по величине в Европе.

Завод сможет производить до 12,5 тыс. тонн водорода в год, говорится в пресс-релизе компании. Начало производства ожидается в конце 2024 года.

Инвестиции в завод составят порядка $315 млн, пишет The Wall Street Journal.

Акции Plug Power растут на 2,5% в начале торгов в среду. С начала года капитализация компании сократилась почти на треть и составляет $10,9 млрд.