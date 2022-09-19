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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

В Берлине ждут подписания контракта о закупке СПГ в ОАЭ

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе предстоящего визита в ОАЭ, как ожидается, подпишет контракт на импорт в Германию сжиженного природного газа, заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Его слова приводит Bloomberg.

"Поставки газа постепенно нарастают, и правительство постоянно ведет переговоры по этой теме, в том числе со странами Аравийского полуострова. Канцлер отправится в ОАЭ и, конечно, у него будет возможность подписать там контракты на СПГ", - сказал Хабек.

Выступая после посещения строящегося СПГ-терминала в Лубмине, министр отметил, что переговоры идут и с африканскими странами, и что Берлин таким образом заместит нехватку российского газа. По его словам, ФРГ заполнила хранилища газом на 90%, однако его, скорее всего, по завершении зимы не останется.

24 сентября Шольц отправится в Саудовскую Аравию, 25 сентября он посетит ОАЭ и Катар.

Bloomberg отмечает, что с февраля ФРГ и Катар - крупный мировой поставщик СПГ - ведут переговоры о поставках газа Берлину, однако консультации пока успехом не увенчались. В Берлине утверждали, что Катар занимал жесткую позицию в отношении цен на газ и сроков действия возможных контрактов. У ФРГ шли непростые переговоры и с потенциальными поставщиками газа в Европе и Северной Америке.

Германия Минэкономики Роберт Хабек Олаф Шольц ОАЭ Катар Саудовская Аравия
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