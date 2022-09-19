Новый владелец школ English First стал резидентом САР в Приморье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - МКООО "Рашмор" стало участником специального административного района на острове Русский (Приморский край), свидетельствуют данные сайта Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По данным КРДВ, "Рашмор" - владелец сети школ английского языка UFirst, которая образовалась путем выкупа российского бизнеса English First (EF) менеджментом у иностранного владельца.

В UFirst вопросы, связанные с учреждением компании в САР, не прокомментировали.

В ЕГРЮЛ говорится, что владельцами МКООО "Рашмор" являются Елена Мухаметзянова (она же директор компании и гендиректор UFirst, ей принадлежит 55% долей), Татьяна Рясова и Мадина Фидарова (по 20%), а также Сергей Куценко (5%).

Мухаметзянова в интервью Forbes недавно заявила, что сделка по продаже бизнеса English First в России готовилась давно, поиск покупателя начался еще в 2020 году. В рамках этого процесса в 2021 году школы в России перешли на новые учебные программы, без использования материалов EF. "В апреле 2022 года мы начали переход на независимые от EF локальные системы CRM и бухгалтерского учета. А после сделки в июне-июле 2022 года был произведен ребрендинг", - сказала она.

UFirst рассматривает варианты привлечения инвестиций, так как видит потенциал для развития в связи с уходом глобальных игроков с российского рынка. В настоящее время в сети 15 офлайн-школ в трех городах (Москве, Петербурге и Новосибирске) и одна онлайн-школа. UFirst планирует расширять филиальную сеть и развивать онлайн-направление.

Новые владельцы сети школ, по словам Мухаметзяновой, "много лет успешно управляли бизнесом на местном уровне".

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам России и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.