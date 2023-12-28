ФАС разрешила структуре VK купить бывший российский актив English First

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба России согласовала ходатайство ООО "Учи.ру" (принадлежит интернет-холдингу VK) о приобретении компании "Рашмор" и ее группы лиц, говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в сообщении, МК ООО "Рашмор" и его группа лиц предоставляют услуги дополнительного образования детям и взрослым. В числе прочего компания владеет сетью школ английского языка UFirst.

По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на соответствующих рынках.

"Рашмор" - резидент САР на территории острова Русский (Приморский край).

По данным корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, "Рашмор" является владельцем сети школ английского языка UFirst, которая образовалась путем выкупа российского бизнеса English First (EF) менеджментом у иностранного владельца.

В ЕГРЮЛ говорится, что владельцами МК ООО "Рашмор" являются: Сергей Куценко (он же - директор компании, владеет 30% долей), Елена Мухаметзянова (бывший директор компании, владеет 25% долей), Татьяна Рясоват (20%) и Мадина Фидарова (25%).

При этом Мухаметзянова в интервью Forbes заявляла, что сделка по продаже бизнеса English First в РФ готовилась давно, поиск покупателя начался еще в 2020 году.

UFirst работает на рынке 27 лет и управляет 15 школами в РФ, говорится на сайте компании.

VK развивает образование на всех ступенях - от школьного до профессионального. В периметр компании входят сервисы Skillbox, GeekBrains, SkillFactory, "Учи.ру", "Умскул", "Тетрика", "Сферум" и другие. Кроме того, VK развивает олимпиадное направление на собственной платформе All Cups.