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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:32

Цены на нефть остаются стабильными во вторник утром

Brent - $92,08 за баррель

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть почти не меняются во вторник после завершения торгов предыдущего дня ростом.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 по Москве составляет $92,08 за баррель, что на $0,08 (0,09%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,65 (0,7%), до $92 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,06 (0,07%), до $85,30 за баррель. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,6, до $85,36 за баррель.

В центре внимания трейдеров на этой неделе ряд заседаний центробанков в мире, включая заседания ФРС и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы.

Между тем потенциальное увеличение предложения на рынке может также негативно сказаться на нефтяных котировках. Администрация президента США Джо Байдена объявила, что продаст дополнительные 10 млн баррелей нефти из стратегического резерва, пишет Bloomberg.

Кроме того, национальная нефтяная компания ОАЭ Adnoc объявила о мерах по увеличению добычи до 5 млн баррелей нефти в сутки к 2025 году с текущих 3,4 млн баррелей в сутки.

Тем временем НПЗ в Китае подали заявки на поставки дополнительных 15 млн тонн нефтепродуктов в рамках экспортной квоты, что может увеличить предложение топлива в мире.

Brent WTI
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