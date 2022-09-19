"Молдовагаз" попросил повысить тариф для конечных потребителей еще на 31,5%

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" попросило Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) повысить тариф для конечных потребителей еще на 31,5%, сообщил в Telegram председатель правления компании Вадим Чебан.

Предлагается повысить средний тариф до 26 675 леев (примерно $1375) за тысячу кубометров газа.

Чебан отметил, что главным фактором, "обусловившим необходимость этого шага", стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен.

"Запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством, положительное решение регулятора позволит компании целиком покрыть стоимость закупки газа и обеспечить выполнение контрактных обязательств перед поставщиком", - заявил он.

В последний раз тариф на газ в Молдавии повышали в начале августа - на 24% - с 18,62 лея (около $1) до 23 леев ($1,25) за кубометр.

"Молдовагаз" и "Газпром" осенью 2021 года заключили пятилетний договор о поставке газа. Молдавская компания обязана до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января 2022 года они выросли еще на 40%, с 1 июня - на 30%, с 4 августа - на 24%. Таким образом, с 1 ноября 2021 года по настоящее время тарифы на газ для потребителей в Молдавии повысились примерно в шесть раз.

Цена газа "Газпрома" газа для Молдавии составила в ноябре 2021 года $450 за 1000 кубометров, в декабре - $550, в январе 2022 года - $647, в феврале - $564, в марте - $547, в апреле - $1 193, в мае - $920, в июне - $880, в июле - $980, в августе - $1 458,5, в сентябре - $1 882,78. Ожидается, что в октябре цена будет на 30-40% ниже, так как с 1 октября меняется формула, по которой производится расчет.