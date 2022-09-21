Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 7,4-9,7%

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Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в среду продолжил обвальное падение большинства blue chips из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии ужесточения монетарной политики Федрезервом США из-за высокой инфляции; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 7,4-9,7% во главе с бумагами финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2052,71 пункта (-7,4%), индекс РТС - 1042,58 пункта (-9,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже упали в пределах 15%.

Доллар вырос до 62,0 рубля (+1,4 рубля).

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях и поддержит решение, которое примут жители этих территорий, заявил Путин.

Подешевели расписки OZON (-15%), TCS Group (-14,8%), акции Polymetal (-14,4%), "Яндекса" (-12,5%), "Сургутнефтегаза" (-10,2% и -7,7% "префы"), "НОВАТЭКа" (-10,2%), "Газпром нефти" (-8,8%), "Московской биржи" (-8,7%), ПАО "Полюс" (-8,5%), АФК "Система" (-8,2%), "АЛРОСА" (-8,1%), "Роснефти" (-8,1%), Сбербанка (-7,7% и -7,7% "префы"), "Интер РАО" (-7%), UC Rusal (-7%), "ММК" (-6,8%), "НЛМК" (-6,3%), "Татнефти" (-6,3%), ВТБ (-6%), "ЛУКОЙЛа" (-5,8%), "Газпрома" (-5,3%), "МТС" (-5,1%), "Аэрофлота" (-4,1%), "Магнита" (-3,7%), "Северстали" (-3,4%), "Норникеля" (-3,2%), "РусГидро" (-2,5%).

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, индекс МосБиржи ушел в нисходящий тренд после очередного обвала рынка акций на фоне известий о планах правительства увеличить налоговые сборы с сырьевых экспортеров и усиления геополитической напряженности.

В случае пробития индексом МосБиржи поддержки 2200 пунктов следующей целью снижения станет район 2000 пунктов, и пока нет уверенности в том, что и он устоит. Наибольшему риску сейчас подвержены госкомпании - именно по ним может быть нанесен санкционный удар Запада после присоединения к России ЛНР, ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Из "голубых фишек" самой безопасной выглядит "Норникель", поскольку без его продукции миру обойтись будет очень сложно. Но это совсем не значит, что акции ГМК нужно покупать прямо сейчас. Лучше рынка обещают быть и ритейлеры.

В среду рынки ожидают решения ФРС по ставке и заявлений ее главы Джерома Пауэлла. Если ставка не будет повышена на 1 п.п., а риторика регулятора не станет излишне жесткой, то вполне вероятен отскок американского рынка акций вверх, который затронет и цены сырья, что позитивно отразится на российских бумагах. Однако покупать что-либо сейчас в среднесрочных целях очень рискованно, предупреждает Антонов.

По оценке заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко, изначально поводом для падения рынка послужили новости геополитического характера, а также информация СМИ о возможном увеличении налогов для нефтегазовой отрасли до 3 трлн руб. (это превышает всю прибыль "Газпрома" и "Роснефти" за первое полугодие 2022 года). Такая мера, если она будет принята, может негативно повлиять на выплаты акционерам в следующем году. Как следствие, охота даже за дивидендами "Газпрома", доходность которых на сегодняшний день превышает 20%, выглядит не очень привлекательной идеей на долгосрочном горизонте, так как восстановление котировок после даты отсечения реестра может занять продолжительное время.

Динамику рынка акций РФ сложно прогнозировать. Индекс МосБиржи по инерции может достичь уровня 2050 пунктов до конца недели. Ход торгов будет определяться новостным фоном. Нельзя исключать ослабления рубля, полагает Ващенко.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду негативный. Азиатские рынки преимущественно снижаются на ожиданиях агрессивного повышения ставки ФРС и столь же агрессивной риторики. Нефть немного дорожает, но доминирующей идеей на рынке остаются ожидания глобальной рецессии и спада спроса на топливо.

Среда будет достаточно нервным днем для инвесторов. Вечером в США будет принято решение по ставке. Однако также можно предположить реализацию старой стратегии "покупай на слухах, продавай на новостях". В случае текущего состояния рынков можно предположить, что по факту решения ФРС состоится весьма активный отскок вверх.

Зарубежные рынки

В США индексы акций снизились на 1-1,1% во главе с S&P 500, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком в 20%, пишет Dow Jones.

Помимо самого решения ФРС, трейдеры будут внимательно оценивать прогнозы Центробанка в отношении будущего уровня ставки. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

В среду в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,3%).

Азиатский банк развития (АБР) в среду ухудшил прогноз экономического роста для стран Азии с развивающейся экономикой на 2022-2023 гг. на фоне растущих глобальных рисков. Теперь предполагается повышение ВВП в этом году на 4,3% по сравнению с ожидавшимися в апреле 5,2%, в следующем году - на 4,9% против 5,3% ранее.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут после снижения до 2-недельных минимумов накануне, вызванного укреплением доллара в ожидании череды заседаний центробанков.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $92,79 за баррель (+2,4% и -1,5% во вторник), ноябрьская цена WTI - $86,0 за баррель (+2,5% и -1,7% во вторник).

Данные Американского института нефти (API) указали на то, что запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 1 млн баррелей после роста на 6 млн баррелей неделей ранее. Официальный отчет о запасах от Минэнерго США будет обнародован в среду в 17:30 по Москве.