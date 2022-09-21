Индекс МосБиржи на старте торгов снижался к 2000п, далее начался отскок

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в среду снижался в район рубежа 2000 пунктов (минимум с 24 февраля, когда рынок обвалился после объявления Россией о начале специальной военной операции на Украине) из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине; однако далее начался коррекционный отскок.

К 10:08 индекс МосБиржи составил 2093,84 пункта (-5,5%, минимум сессии - 2002,73 пункта), индекс РТС - 1059,43 пункта (-8,2%, минимум дня - 1017,86 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 10,1%.

Доллар вырос до 62,0 рубля (+1,4 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Яндекса" (-10,1%), "Сургутнефтегаза" (-9,5% и -10% "префы"), "НОВАТЭКа" (-9,5%), расписки TCS Group (-9,5%), OZON (-9,3%), акции "Московской биржи" (-9,3%), "Газпром нефти" (-9,1%), "Интер РАО" (-8,4%), Polymetal (-8,4%), "АФК Система" (-8,1%).

Акции "Газпрома" подешевели до 206,81 рубля (-6,5%), в начале торгов цена падала ниже 200 рублей - до 192 рублей (-13,2%).

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях и поддержит решение, которое примут жители этих территорий, заявил Путин.