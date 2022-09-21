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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Путин заявил, что дефицит федерального бюджета-2023 может быть и меньше 2% ВВП

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета в следующем году может оказаться меньше уровня, заложенного в проект закона.

Как сообщил во вторник премьер-министр Михаил Мишустин, дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году, финансироваться он будет преимущественно за счет заимствований.

"Сейчас мы, работая над бюджетом, пришли к выводу, что мы где-то в 2024 году выйдем уже на так называемое бюджетное правило и уверенно будем сокращать дефицит бюджета", - сообщил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с руководителями инженерных школ и их индустриальными партнёрами.

"Дефицит (в 2023 году - ИФ) планируется в 2% у нас, я думаю, что, может быть, и двух-то не будет на самом деле, может быть, меньше", - сказал Путин.

Михаил Мишустин
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