ЦБ не будет создавать спецкомпанию для заблокированных активов банков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Банк России планирует создать специальную компанию, которая по аналогии с банком непрофильных активов возьмет на свой баланс заблокированные из-за санкций активы, говорится в ответах ЦБ, размещенных на сайте Ассоциации банков России (АБР).

"Объем таких активов не представляет угрозы финансовой стабильности, тогда как их выкуп за счет государства или Банка России может снизить мотивацию банков самостоятельно работать над урегулированием этой задолженности", - говорится в письме за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Сейчас прорабатывается вопрос предоставления 10-летней рассрочки для урегулирования проблемы банков с замороженными активами. Это позволит кредитным организациям равномерно снижать объем таких активов на своих балансах как посредством их постепенного резервирования, так и за счет урегулирования, не приводящего к убыткам (например, за счет взаимозачета требований и обязательств, выделение в отдельное юрлицо или обмена активами, если банки смогут договориться), считают в ЦБ.

Регулятор подготовит предложения по снижению объема замороженных активов и обязательств (счетов типа "С") с расчетом, что банки и их клиенты смогут часть средств вернуть.