Путин заявил, что урожай зерна в РФ в этом году может превысить 140 млн тонн

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Урожай зерна в России в этом году может превысить 140 млн тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде в среду.

"Министр (сельского хозяйства - ИФ) доложил, что у нас в этом году будет очень хороший урожай. Уже 130 млн тонн собрали. Так что будет за 140 млн тонн. Это, в том числе благодаря технике, благодаря технологиям", - сказал он.

При этом президент обратил внимание на то, что размер посевных площадей сейчас меньше, чем в Советском Союзе. "Эффективность возросла в разы, наверное. Это здорово. Интересная сфера деятельности", - сказал он.

Воспользовавшись тем, что возник такой разговор, Путин поблагодарил сельхозпроизводителей за результаты этого года, "хотя они еще не окончательные". "Но тем не менее, то, что сделано, уже хорошо. Это очень важно всегда, а сегодня для России, нашей страны, в особенности важно", - заключил он.

В 2021 году РФ собрала 121,4 млн тонн зерна, в том числе 76,1 млн тонн пшеницы.

По данным Минсельхоза на 19 сентября, собрано 133,5 млн тонн зерна (в бункерном весе) против 100,3 млн тонн годом ранее. В том числе сбор пшеницы составил 97,3 млн тонн, что на 35,3% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (71,9 млн тонн).