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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

В Минфине пока не видят необходимости в системной докапитализации банковского сектора

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Системная докапитализация российского банковского сектора сейчас пока не требуется, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

"На данном этапе мы считаем, что системная докапитализация не нужна", - сказал Чебесков в Казани в кулуарах Международного банковского форума, организованного Ассоциацией банков России.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не раз заявляла, что банковский сектор может обойтись без системной докапитализации. При этом, по ее словам, отдельным кредитным организациям может потребоваться помощь собственников.

Минфин РФ Иван Чебесков
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