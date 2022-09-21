Рынок акций РФ в среду замедлил темпы падения

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил снижение из-за возросших геополитических рисков на фоне известий о введении частичной мобилизации в России в связи с ситуацией на Украине, однако темпы падения сократились; индекс МосБиржи консолидировался в районе 2130 пунктов после утреннего локального отката к 2000 пунктам (минимум с 24 февраля).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2130,71 пункта (-3,8%, минимум сессии - 2002,73 пункта), индекс РТС - 1106,82 пункта (-4,1%, минимум дня - 1017,86 пункта); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 8,8%.

Доллар к 18:50 по московскому времени стоил 60,63 рубля (+0,03 рубля), в начале торгов курс поднимался до 62,8 руб./$1.

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ, мобилизационные мероприятия начнутся с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Россия сделает все для обеспечения безопасности на референдумах в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях и поддержит решения, которые примут жители этих территорий, заявил Путин.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет, а также младших офицеров до 45 лет.

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