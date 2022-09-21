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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

Мобилизовать сначала могут солдат, старшин, прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в первую очередь мобилизация может коснуться солдат, старшин и прапорщиков до 35 лет и младших офицеров до 45 лет.

"У нас есть три разряда военнообязанных. Первый - это солдаты, старшины, прапорщики, мичманы до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет, видимо в первую очередь речь будет идти о них", - сказал Картаполов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в первую очередь частичная мобилизация распространится на резервистов, имеющих современные специальности.

"Министерству обороны виднее, какие специальности будут мобилизованы, я могу только предположить, что в первую очередь будут призываться имеющие современные специальности, такие как операторы беспилотных летательных аппаратов, специалисты-разведчики, связисты", - сказал Картаполов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент Владимир Путин в специальном видеообращении сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября, на военную службу будут призываться граждане, которые состоят в запасе.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

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