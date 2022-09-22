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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

МосБиржа допустила сценарий продажи бизнеса по торгам парой рубль-доллар в будущем

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Московская биржа допускает сценарий продажи в будущем бизнеса по организации валютных торгов парой рубль-доллар.

Отвечая на вопросы участников форума "Банки России - XXI век" о перспективах валютного рынка в свете растущих санкционных рисков, глава набсовета биржи Сергей Швецов отметил, что она выполняет не только коммерческую, но и "общегосударственную" функцию.

"В этом смысле пока есть потребность у российской экономики в конверсиях доллар-рубль, эта пара будет поддерживаться. Часть экспорта и импорта российского все-таки еще в долларах. Но затухающая тенденция есть и, наверно, в какой-то момент, наверное, в каком-то будущем, я не исключаю, что Московская биржа этот бизнес продаст", - сказал Швецов.

"Но это явно не ближайшее время", - подчеркнул он.

По словам Швецова, "продать можно любой бизнес". "Гипотетически, если торговые, инвестиционные отношения России с внешним миром будет не долларовые, и доллар утратит свою функцию, я не исключаю, что он будет уже не интересен ни регулятору, ни бирже, бизнес может быть продан", - заключил он.

МосБиржа Сергей Швецов
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