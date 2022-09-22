Рынок акций РФ утром поднялся к 2200 п по индексу МосБиржи во главе с TCS Group

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ утром в четверг растет в рамках коррекции после двухдневного обвала из-за увеличения геополитических рисков, отскок сдерживается негативной внешней конъюнктурой на фоне ужесточения монетарной политики Федрезерва и намерениями ЕС ввести новые антироссийские санкции. Индекс МосБиржи поднялся к рубежу 2200 пунктов во главе с расписками TCS Group, при этом упали акции Polymetal на дивидендных новостях.

К 11:00 индекс МосБиржи составил 2195,58 пункта (+3%), индекс РТС - 1147,46 пункта (+3,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 6,2%.

Доллар просел до 60,26 рубля (-0,43 рубля).

Евросоюз намерен в самые короткие сроки ввести новые санкционные меры против России в связи с СВО, заявил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил по итогам встречи глав МИД стран ЕС на полях Генассамблеи ООН, что санкции будут носить как "персональный, так и секторальный" характер и будут разработаны "максимально быстро в координации с партнерами".

Подорожали расписки TCS Group (+6,2%), акции "Газпром нефти" (+4,6%), "Газпрома" (+4,5%), "НЛМК" (+4,5%), "Яндекса" (+4,5%), расписки OZON (+4,4%), бумаги ВТБ (+3,8%), "Татнефти" (+3,5%), АФК "Система" (+3,4%), Сбербанка (+3,3% и +2,5% "префы"), "Магнита" (+3,2%), "Московской биржи" (+3,1%), "Норникеля" (+3,1%), "Северстали" (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,8% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+2,6%), "АЛРОСА" (+2,5%), "Роснефти" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+2,4%), "ММК" (+2,1%), "Интер РАО" (+2%), "РусГидро" (+1,1%), "МТС" (+1%), UC Rusal (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,6%).

Подешевели акции Polymetal (-5,6%).

Скорректированная EBITDA Polymetal в I полугодии 2022 года на фоне роста уровня затрат и снижения объема продаж уменьшилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $426 млн, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения EBITDA Polymetal на 36%, до $423 млн.

Совет директоров Polymetal, принимая во внимание существенное снижение денежных потоков от операционной деятельности и краткосрочное сокращение ликвидности, а также переход на новые каналы продаж, принял решение о полной отмене выплаты итоговых дивидендов за 2021 год, сообщила компания.

Также Polymetal предложил решение проблемы замороженных из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария активов посредством обмена акций для нерезидентов. Кроме того, компания продолжает рассматривать доступные опции по изменению структуры группы. Возможные варианты сделки, среди прочего, включают потенциальное изменение страны регистрации материнской компании, Polymetal International plc, ее перевод в "дружественную" юрисдикцию, что может разблокировать возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ после утреннего отскока может перейти к консолидации возле достигнуты уровней. Позитивным драйвером и разворотной точкой наверх может стать "Газпром", если 30 сентября собрание акционеров одобрит выплату промежуточных дивидендов в размере 51,03 рубля на акцию. Американский рынок, скорее всего, продолжит снижение под давлением "ястребиных" комментариев главы ФРС США. Нефть марки Brent продолжает торговаться вблизи отметки $90 за баррель.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. ЕС обещает ввести против России новые санкции в преддверии проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Тем не менее, рынок акций РФ в четверг снимает краткосрочную перепроданность, индексы МосБиржи и РТС нацелились на сопротивления 2250 и 1180 пунктов, где проходят линии недавнего среднесрочного восходящего тренда и нижние полосы Боллинджера дневных графиков. Если рынок не найдет драйверов для преодоления этих уровней, возрастут риски обновления февральских минимумов 1681 пункт и 610 пунктов соответственно.

В четверг на рынке ждут решения акционеров по дивидендам "Татнефти" с ожидаемой доходностью порядка 7,5% и 8% по "обычке" и "префам". Решение может стать показательным для других представителей нефтегазового сектора ("Газпром", "НОВАТЭК") и в случае его положительности поддержать общерыночный настрой, полагает Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2100-2200 пунктов.

Внешние рынки сохраняют пессимистичные настроения, но заседание ФРС в целом отыграно, далее рынки попытаются перейти к консолидации в ожидании пятничной публикации индексов PMI в Европе и США.

На рынке акций РФ градус нервозности должен понизиться, однако факторов для активизации покупок пока мало. Поддержку могут оказать ожидания инвесторов по скорому одобрению акционерами дивидендов "Газпрома". Актуальным для индекса МосБиржи диапазоном останется коридор 2100-2200 пунктов.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, закрепиться выше 2200 пунктов индексу МосБиржи будет сложно. Скорее всего, в ближайшее время рынок ждет боковик в границах 2000-2200 пунктов.

Запад вновь заговорил о санкциях против РФ, но вряд ли они будут чувствительными, поскольку все санкционные задумки уже введены. Не исключено, что дело ограничится лишь наложением ограничений на каких-либо политиков или чиновников. В то же время и особых поводов для роста российских акций нет.

Американский фондовый рынок снизился на фоне решений ФРС, но для российского рынка самая большая угроза заключается в том, что вместе со снижением темпов роста в крупнейшей мировой экономике может упасть спрос на нефть и металлы. Пока нефть Brent стоит чуть выше $90 за баррель, демонстрируя намерение подрасти.

В текущей ситуации лучше рынка будут акции компаний, ориентированных на внутреннее потребление, в том числе ритейлеры. Из экспортеров стоит обратить внимание на эмитентов, в продукции которых западный мир остро нуждается (среди них бумаги производителей удобрений и "ВСМПО-Ависма"), полагает Антонов.

В мире

В США индексы акций накануне снизились на 1,7-1,8% после объявления о повышении ставки ФРС на 75 базисных пунктов (теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых). Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков и было принято единогласно всеми 12 голосующими членами FOMC.

Федрезерв поднял базовую ставку на 75 б.п. по итогам третьего заседания подряд. Теперь она находится на максимальном уровне со времен финансового кризиса 2008 года. При этом исходя из оценок ФРС, к концу 2022 года ставка достигнет 4,4% годовых.

Кроме того, регулятор значительно ухудшил прогноз роста ВВП США в 2022 году и повысил прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2% по итогам текущего года против прогнозировавшихся в июне 1,7%. А инфляция в стране к концу 2022 года составит 5,4%, а не 5,2%, озвученных ранее.

В ходе пресс-конференции по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что центробанк серьезно нацелен на ослабление инфляции до уровня в 2% и располагает инструментами для этого. Ценовая стабильность - это ответственность Федрезерва, добавил он. Дальнейшее повышение процентных ставок необходимо.

В Азии в четверг также отмечалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,6%), "минусует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 снижаются на 0,4-0,7%), однако отыграли утренние американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 растет на 0,3% после отката утром на 0,7%).

Активный рост ставок ФРС и других центробанков в текущем году в целях борьбы с инфляцией подогревают опасения замедления глобальной экономики и скатывания ее в рецессию.

Банк Японии продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Регулятор оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося в четверг двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставлена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля, говорится в заявлении японского ЦБ. Банк Японии также подтвердил, что намерен удерживать ставку "на текущем уровне или ниже".

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг котировки не оставляют попыток роста после снижения накануне из-за новой волны опасений рецессии в мировой экономике.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 по московскому времени составила $90,74 за баррель (+1% и -0,9% в среду), ноябрьская цена WTI - $83,86 за баррель (+1,1% и -1,2% накануне).

Давление на рынок оказало очередное повышение ставки ФРС и сигналы о готовности американского ЦБ продолжать быстрое ужесточение денежно-кредитной политики.

Новости об объявлении частичной мобилизации в России также говорят об усилении рисков для мировой экономики, поскольку означают затягивание конфликта на территории Украины, отмечает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (+15%), "Росгосстраха" (+14,1%), ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+11,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+10,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+7,8%), ПАО "Электроцинк" (+7,3%).

Подешевели бумаги "Иркута" (-1%), ПАО "Тантал" (-0,6%), "Белона" (-0,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,21 млрд рублей (из них 4,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,9 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 686,95 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").