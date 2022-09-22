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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Глава Банка Японии высказал готовность к дальнейшему смягчению ДКП

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Банк Японии не планирует ужесточать политику, но без колебаний перейдет к ее смягчению, если это потребуется, заявил на пресс-конференции председатель ЦБ Харухико Курода. Об этом сообщает Dow Jones.

Банк Японии на заседании 22 сентября сохранил краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ на уровне минус 0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций - около нуля.

Курода отметил, что в обозримом будущем ключевая ставка будет находиться на текущем уровне или ниже.

Японский ЦБ продолжает держаться в стороне от глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на усилившуюся инфляцию в стране. Федеральная резервная система 21 сентября повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3-3,25% годовых и дала понять, что продолжит ее поднимать.

Темпы роста потребительских цен в Японии в августе ускорились до максимальных с сентября 2016 года 3%.

Харухико Курода Япония Банк Японии ФРС США
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