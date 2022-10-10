Эрдоган заявил, что Европу ожидает сложная зима из-за ограничений поставок газа из России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Европу ожидает сложная зима из-за ограничений поставок газа из России, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье. Об этом пишет агентство "Анадолу".

"Страны Европы этой зимой ожидают значительные трудности в связи с ограничениями поставок газа из России", - заявил он на встрече с представителями турецкого молодежного фонда в Стамбуле.

При этом Эрдоган заверил, что у Турции зимой не будет проблем с энергоресурсами.