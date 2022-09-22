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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЦБ РФ даст банкам 10 лет на создание резервов по замороженным активам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ даст банкам 10 лет на создание резервов по замороженным активам, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Мы предварительно давали свои оценки на разных форумах и индикацию того, что, в общем, понимаем, что это долгосрочная история. (...) Поэтому мы готовы проявить максимальную гибкость здесь, даем 10 лет на создание резервов, причем даже еще гибче проявляем подход, который сводится к следующему: надо уменьшать в течение 10 лет нетто-сумму в этих активах. Соответственно, у банков есть гибкость в том, как это делать: либо за счет резервирования, либо за счет другой работы с этими активами. Но, это если удастся как-то их выделить или еще что-то", - заявил он в ходе форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

ЦБ РФ
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