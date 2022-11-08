Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:01

Набиуллина пообещала активизировать обсуждение идей "разморозки" активов инвесторов РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Дискуссии о способах "разморозки" активов российских инвесторов, заблокированных в связи с санкциями, идут непросто, но ЦБ старается их активизировать, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Здесь идет работа по нескольким направлениям. Сами финансовые институты, через которые активы наших граждан были заморожены, ведут работу в иностранных юрисдикциях, готовят и разные иски, и переговоры и т.д. Мы, со своей стороны, смотрим, какие меры мы могли бы предпринять", - сказала она, отвечая на вопрос главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Набиуллина напомнила об идее ЦБ использовать доходы от замороженных в России активов нерезидентов из недружественных юрисдикций для компенсации потерь внутренних розничных инвесторов (возможно, через фонд на базе АСВ).

"Мы такие схемы сейчас обсуждаем. Есть альтернативные схемы размена и т.д., предложения участников рынка. Дискуссии достаточно сложные, мы в ближайшее время их интенсифицируем", - заключила глава ЦБ.

В середине сентября она говорила, что на счетах типа "С", где блокируются средства "недружественных" нерезидентов, уже скопилось "несколько сотен миллиардов рублей". Для компенсаций розничным инвесторам ЦБ предлагает использовать не сами эти деньги, а доходы от их размещения.

Банк России Эльвира Набиуллина Госдума Анатолий Аксаков АСВ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава ЦБ предупредила о валютизации экономики в случае искусственного ослабления рубля

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ВС РФ обновил разъяснения по ОСАГО с учетом появления службы финуполномоченного

ЦБ пока не видит оснований для дальнейшей либерализации валютных ограничений

В РФ запретили военно-техническое сотрудничество с 74 организациями из "недружественных" стран

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Минтранс обсудит с Анкарой запрет пролета над Турцией лайнерам с двойной регистрацией

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"

Говор передал купившую бизнес McDonald's компанию под управление АО "Вкусно - и точка"
Военная операция на Украине

Минобороны заявило, что 195 тысяч руб. будут минимальной суммой довольствия мобилизованных

Самолет рейса Стамбул - Екатеринбург выполнил аварийную посадку в аэропорту Сочи

Военные заявили, что не вводили запрет на связь и свидания для мобилизованных из Кузбасса

Военные заявили, что не вводили запрет на связь и свидания для мобилизованных из Кузбасса

Правительство утвердило требования к системе блокировки звонков с подменных номеров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });