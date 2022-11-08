Набиуллина пообещала активизировать обсуждение идей "разморозки" активов инвесторов РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Дискуссии о способах "разморозки" активов российских инвесторов, заблокированных в связи с санкциями, идут непросто, но ЦБ старается их активизировать, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Здесь идет работа по нескольким направлениям. Сами финансовые институты, через которые активы наших граждан были заморожены, ведут работу в иностранных юрисдикциях, готовят и разные иски, и переговоры и т.д. Мы, со своей стороны, смотрим, какие меры мы могли бы предпринять", - сказала она, отвечая на вопрос главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Набиуллина напомнила об идее ЦБ использовать доходы от замороженных в России активов нерезидентов из недружественных юрисдикций для компенсации потерь внутренних розничных инвесторов (возможно, через фонд на базе АСВ).

"Мы такие схемы сейчас обсуждаем. Есть альтернативные схемы размена и т.д., предложения участников рынка. Дискуссии достаточно сложные, мы в ближайшее время их интенсифицируем", - заключила глава ЦБ.

В середине сентября она говорила, что на счетах типа "С", где блокируются средства "недружественных" нерезидентов, уже скопилось "несколько сотен миллиардов рублей". Для компенсаций розничным инвесторам ЦБ предлагает использовать не сами эти деньги, а доходы от их размещения.