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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Акционеры "Татнефти" одобрили дивиденды за I полугодие в размере 32,71 руб. на акцию

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на внеочередном собрании 22 сентября, прошедшем в заочной форме, одобрили дивиденды компании за I полугодие 2022 года в размере 32,71 рубля на все виды акций, сообщил эмитент.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11 октября.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 млрд 326 млн 199 тыс. рублей, он разделен на 2 млрд 178 млн 691 тыс. обыкновенных и 147 млн 509 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль. Таким образом, на выплату дивидендов компания направит 76,1 млрд рублей, или порядка 50% от чистой прибыли по РСБУ за первое полугодие, которая составила 152,16 млрд рублей.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше.

По итогам 2021 года компания выплатила 42,64 рубля на акцию: 16,52 руб. на акцию за первое полугодие, 9,98 руб. на акцию за третий квартал и 16,14 руб. на акцию за четвертый квартал.

Татнефть
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