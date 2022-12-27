Акционеры "Татнефти" со второй попытки утвердили рекомендуемые дивиденды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 27 декабря одобрили дивиденды компании за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 рубля на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие, сообщил эмитент.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 января 2023 года.

В первом полугодии НК выплатила 32,71 рубля на все виды акций. Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала составят 6,86 рубля на акцию.

Собрание прошло в заочной форме. Сначала его назначили на 22 декабря, но в тот день не удалось собрать кворум.

Дивидендная политика "Татнефти" предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ - в зависимости от того, какая из них больше. Уставный капитал составляет 2 326 199 000 рублей, он разделен на 2 178 691 000 обыкновенных и 147 509 000 привилегированных акций номиналом один рубль.