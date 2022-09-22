Власти РФ выделят 1,7 трлн руб. на универсальное пособие для семей с детьми

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - На универсальное пособие для семей с детьми будет направлено 1,7 трлн рублей, оно будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей; универсальное пособие объединит действующие пособия по нуждаемости для семей с детьми, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

"Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов", - сказал Котяков журналистам в четверг.

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, в рамках исполнения поручения президента по выстраиванию целостной системы поддержки семей с детьми с 1 января 2023 года вводится универсальное пособие. Это единое пособие для семей с невысокими доходами на детей в возрасте до 17 лет, а также для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки. Унифицируются правила выплат на детей до 3 лет - это позволит получать поддержку из бюджета родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах.

"Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, которое выплачивается ПФР", - пояснили в министерстве.

"Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которая будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие", - отметил Котяков.

В Минтруде сообщили, что универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это составит 7 тыс., 10,5 тыс. и 14 тыс. рублей.

"Кроме того, вводится дополнительное направление использования средств материнского капитала - семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека смогут оформить ежемесячную выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка вне зависимости от очередности рождения ребенка. Сейчас такое право есть только на второго ребенка", - добавили в пресс-службе.

Также Котяков сообщил, что благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного - то есть, увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране.

"Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка. Кроме того, для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет также вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно и две выплаты - и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 тыс. рублей", - отметил министр.

Сообщается, что заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявление выплату сразу на каждого ребенка.