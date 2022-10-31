Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Россиянам с начала года выплатили свыше 81 млрд руб. в рамках мер соцподдержки

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С начала текущего года более 2,6 млн граждан получили выплаты по мерам социальной поддержки, это единовременные пособия по беременности и родам, выплаты при рождении или по уходу за ребенком, а также выплаты семьям военнослужащих, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

"С начала года более 2,6 млн граждан получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения. За этот период россиянам перечислено 81,1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Там уточняется, что средства получили порядка 1,3 млн семей с детьми и будущих мам, в том числе это единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще более 5,1 тыс. беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 8,2 тыс. граждан с инвалидностью. Также ПФР продолжил предоставлять различные выплаты и меры поддержки 1,1 млн гражданам, пострадавшим от радиации, а также 225 тыс. военнослужащим и членам их семей, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году 268,4 тыс. семей получили повышенный материнский капитал, который полагается семьям, где второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало. Сумма маткапитала составляет 693 144,1 рубля.

ПФР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков посоветовал ориентироваться на слова Шойгу о завершении частичной мобилизации

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

Песков усомнился в возможности реализации "зерновой сделки" без участия РФ

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

В "Роскосмосе" заявили о сокращении сотрудничества с NASA в 2022 году

Алекперов заявил о замещении почти всей импортной химии

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе

Россиянам напомнили о длинных выходных на этой неделе
Пандемия коронавируса

Число новых заболевших коронавирусом в РФ стало минимальным с 20 июля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о ночных ударах по военным объектам Украины из РСЗО "Смерч"

Военная операция на Украине

Мелитополь получил российский газ из ДНР

Глава Минсельхоза заявил, что РФ готова полностью заместить украинское зерно на мировом рынке

Генштаб РФ заявил, что солдаты-срочники осеннего призыва не будут привлечены к СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });