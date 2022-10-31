Россиянам с начала года выплатили свыше 81 млрд руб. в рамках мер соцподдержки

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - С начала текущего года более 2,6 млн граждан получили выплаты по мерам социальной поддержки, это единовременные пособия по беременности и родам, выплаты при рождении или по уходу за ребенком, а также выплаты семьям военнослужащих, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда РФ (ПФР).

"С начала года более 2,6 млн граждан получили выплаты по мерам поддержки, переданным Пенсионному фонду России из органов социальной защиты населения. За этот период россиянам перечислено 81,1 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы в понедельник.

Там уточняется, что средства получили порядка 1,3 млн семей с детьми и будущих мам, в том числе это единовременные выплаты по беременности и родам, пособия при рождении ребенка, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет. Еще более 5,1 тыс. беременных жен и детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, получили единовременные выплаты и ежемесячные пособия.

Компенсацию в размере 50% стоимости полиса ОСАГО предоставили 8,2 тыс. граждан с инвалидностью. Также ПФР продолжил предоставлять различные выплаты и меры поддержки 1,1 млн гражданам, пострадавшим от радиации, а также 225 тыс. военнослужащим и членам их семей, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в 2022 году 268,4 тыс. семей получили повышенный материнский капитал, который полагается семьям, где второй или последующий ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало. Сумма маткапитала составляет 693 144,1 рубля.