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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

ЦБ РФ улучшил оценки роста ипотечного и потребительского кредитования на 2022 год

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ улучшил оценки роста розничного кредитования на 2022 год: ипотека вырастет темпом до 20%, потребительские кредиты - на 5-10%.

"По ипотеке можем под 20% добраться, может быть, чуть ниже. У нас изначальный прогноз был 13-18%, наверное, по верхней планке пройдем, может быть, даже чуть-чуть превысим, если те темпы, которые сейчас есть, будут продолжаться", - сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов в кулуарах форума "Банки России - XXI век", организованного Ассоциацией банков России.

"По необеспеченному потребительскому кредитованию, скорее всего, будет больше 5% (прежний прогноз - ИФ), (. . .) от 5% до 10%", - добавил глава департамента ЦБ.

ЦБ РФ
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